As semifinais da 1ª divisão do Gigantão 2025, Campeonato de Futebol Amador promovido pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Americana, ocorrem nas noites desta terça (16) e quarta-feira (17), no Centro Cívico.

Os semifinalistas foram definidos nos confrontos realizados no sábado (13), pelas quartas de final da competição. A equipe do Faixa Preta superou o Liverpool e enfrenta o Cidade Jardim, que saiu vitorioso diante do Parque Gramado. No outro lado da chave, o Bruxela venceu o Parná e busca a vaga na final contra o São Roque, que eliminou o Unidos da Mathiensen na disputa de pênaltis.

“Chegamos às semifinais do Gigantão. Esperamos todos no Centro Cívico para apoiar seus times e viver juntos essa festa do nosso esporte. Venham prestigiar, porque a emoção é garantida” comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

RESULTADOS

Quartas de final – 13/09 (sábado)

Estádio Victório Scuro

Parque Gramado 0 x 4 Cidade Jardim

Bruxela 2 x 0 Parná

Campo do Unidos da Cordenonsi

Liverpool 0 x 2 Faixa Preta

Unidos da Mathiensen (3) 2 x 2 (4) São Roque

SEMIFINAIS

16/09 (terça) – Centro Cívico

19h – Faixa Preta x Cidade Jardim

17/09 (quarta) – Centro Cívico

19h – Bruxela x São Roque