A Secretaria Municipal de Inclusão Social de Sumaré, em parceria com o Instituto Bem Querer, realizou nesta quinta-feira (15) o IV Seminário de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O evento foi realizado no Anfiteatro do Seminário e contou com a presença de profissionais da rede de proteção, educadores, estudantes e interessados no tema.

A proposta do seminário é promover a conscientização e o enfrentamento das violações de direitos contra crianças e adolescentes, com foco especial na prevenção e no combate à violência sexual.

Pauta e compromisso

“Essa é uma pauta que exige o compromisso de toda a sociedade. Trabalhar a prevenção e oferecer informações de qualidade é essencial para proteger nossas crianças e adolescentes. O seminário é um momento de escuta, aprendizado e mobilização coletiva”, destacou a secretária de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio.

O evento teve ênfase em profissionais da rede de proteção, educadores, estudantes e todos os interessados no tema.