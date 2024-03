O empresário Amarildo Sena decidiu que vai ser candidato

a vereador este ano. E ele vem para a disputa como um dos nomes do Novo.

Sena se filiou recentemente e disse que vai lutar pela região da Praia Azul, pela Creche do Idoso e buscar recursos para a cidade.

O Novo trocou de comando recentemente na cidade e não deve ter candidato a prefeito. A tendência é que o partido apoie Chico Sardelli (PL), atual prefeito e candidato à reeleição.

