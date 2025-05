Senac Decor homenageia famosos de Americana e SBO

O Senac Americana promove a 5ª edição da mostra Senac Decor, que estará aberta para visitação gratuita do público de 9 de maio a 9 de junho, das 9h às 18h, em horário comercial.

Desenvolvida pelos alunos e alunas dos cursos Técnico em Design de Interiores e Técnico em Paisagismo, a exposição acontece em parceria com a loja Ingrid Morato Casa, em Santa Bárbara d’Oeste, e apresenta ambientes criativos que aliam conhecimento técnico, funcionalidade e tendências do setor.

Com o objetivo de conectar criatividade, técnica e identidade cultural, a exposição apresenta 10 ambientes criados e executados pelos estudantes, cada um inspirado em personalidades que marcam a história e a cultura da cidade de Santa Bárbara d’Oeste.

Entre os homenageados estão Mônica Romi Zanatta, empresária do setor de moda; Antonio Carlos Angolini, historiador; Jandira Bagnoli Araújo, dançarina; Maria Luisa Bignotto Cury, médica; Sônia Barros, escritora; Cesar Cielo, atleta da natação; Douglas Souza, jogador de vôlei; Orlando Marques, artista plástico; Mauricio Mello, cabeleireiro; e Tânia Mara da Silva, secretária de Educação.

A mostra é uma oportunidade para valorizar os talentos formados pelo Senac e para prestigiar figuras que contribuem para a cultura, o esporte, a educação e o empreendedorismo local. A escolha dos homenageados foi feita pelos próprios alunos, que buscaram inspiração em suas trajetórias e conquistas para conceber ambientes únicos e cheios de significado.

“Agradecemos à loja Ingrid Morato Casa por abrir esse espaço e permitir que nossos alunos e alunas vivenciem, na prática, os desafios e as oportunidades do mercado. O Senac Decor é uma ação muito importante para a formação deles, pois promove a conexão direta com o público e com profissionais da área”, destaca Sandra Folgosa do Amaral, gerente do Senac Americana.

Em edições anteriores, o Senac Decor já esteve nas lojas Casa Bonita, Design em Junco e Balancin, além de uma edição social em que revitalizou os espaços do Lar para Idosos Benaiah. Ao todo, as quatro edições anteriores envolveram 175 estudantes, que puderam aplicar seus conhecimentos em projetos reais.

Serviço:

5ª edição do Senac Decor

Data: De 9 de maio a 9 junho de 2025

Horário: 9h às 18h

Local: Ingrid Morato Casa – Santa Bárbara d´ Oeste/SP

Visitação Entrada gratuita

Senac Americana

Endereço: Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila São Pedro – Americana/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-americana

