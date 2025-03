Senac celebra o Dia Internacional do Teatro com oficina gratuita

Senac Americana celebra o Dia Internacional do Teatro com oficina gratuita e anuncia nova turma do curso técnico

No dia 27 de março, celebra-se o Dia Internacional do Teatro, criado para evidenciar a importância das artes cênicas na cultura e na construção social.

Para ampliar o acesso a essa linguagem artística e incentivar novos talentos, o Senac Americana oferecerá a Oficina de Teatro e Expressão, atividade gratuita que acontecerá na unidade de 14 a 17 de abril, das 14h às 17h30. Voltada a jovens e adultos a partir de 16 anos, a iniciativa permitirá que os participantes explorem, na prática, os princípios da expressão e do desempenho em cena.

O mercado de Artes Cênicas é amplo e diversificado, oferecendo oportunidades para profissionais em áreas como direção teatral, dublagem, dramaturgia, cenografia, figurino, produção, consultoria de imagem e som, iluminação e crítica teatral.

Para ampliar as oportunidades na carreira, além da formação acadêmica, é essencial o aprimoramento contínuo em áreas como dança, canto, arte circense e línguas.

Além da oficina, a unidade também abrirá uma nova turma do curso Técnico em Teatro, com início em 28 de abril. As inscrições já estão abertas, e há possibilidade de bolsas de estudo integrais por meio do Programa Senac de Gratuidade, cujas inscrições começam em 8 de abril, a partir das 12h.

O curso é uma excelente oportunidade para quem busca profissionalização na área, oferecendo aprendizado prático em técnicas de atuação para teatro, cinema, TV, publicidade, plataformas digitais e ações culturais, além de aprimoramento em movimentos corporais, vocais e expressão artística.

Ao longo da formação, os participantes desenvolverão projetos práticos, trabalharão em equipe para criar soluções criativas e vivenciarão situações dramáticas que estimulam o autoconhecimento. Além disso, aprimorarão a percepção de tempo, ritmo e espaço, tornando a atuação mais expressiva e consciente.

No Senac Americana, a arte é vista como uma ferramenta de expressão e crescimento pessoal e profissional. “O teatro vai além do palco; ele transforma vidas, amplia a percepção do mundo e desenvolve habilidades essenciais como comunicação, criatividade e autoconfiança. A oficina e o curso são a porta de entrada para quem deseja vivenciar essa experiência e descobrir seu potencial cênico”, destaca Fabrício Diniz, coordenador da área.

Programa Senac de Gratuidade

O programa é uma oportunidade significativa para quem deseja se qualificar e melhorar suas perspectivas de carreira, sem custo financeiro. Para participar, os interessados devem se inscrever no site do Senac ou nas unidades, apresentando documentação que comprove a renda familiar de dois salários-mínimos por pessoa e a escolaridade, os processos sempre são iniciados às 12h, 20 dias antes do início das aulas do curso desejado. Mais informações: https://www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade

Para mais informações sobre a Oficina de Teatro e Expressão gratuita e o curso Técnico em Teatro, os interessados podem acessar o site do Senac Americana: https://www.sp.senac.br/senac-americana ou visitar a unidade.

Serviço:

Curso e Oficina de Teatro e Expressão

Senac Americana

Endereço: Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo – Americana/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-americana

Inscrição Oficina de Teatro e Expressão – https://eventos.sp.senac.br/evento/oficina-de-teatro-e-expressao/

Inscrição Técnico em Teatro – https://www.sp.senac.br/senac-americana/cursos-tecnicos/curso-tecnico-

