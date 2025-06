Senac traz curso de inglês com bolsa 100%

Quer aprender inglês de forma prática e ainda turbinar o currículo? O Senac Americana está com inscrições abertas a partir de 17/06 as 12h00 para o curso de Inglês Básico, com bolsas de até 100% gratuitas pelo Programa Senac de Gratuidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

👧👦 Para alunos a partir de 11 anos

📚 Aulas às segundas, quartas e sextas, das 13h30 às 16h30

📅 De 7 de julho a 24 de novembro

Aprender um novo idioma pode aumentar seu salário em até 61% e abrir portas no mercado de trabalho! As aulas são dinâmicas, com foco em conversação, leitura e escrita.

🚨 Corre, não perca essa chance! As vagas são limitadas!

🔗 Inscreva-se: www.sp.senac.br/americana

📍 Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo – Americana/SP

Mais notícias da cidade e região