Este moço, Seo Ferrari está desaparecido há pelo menos 4 dias em Nova Odessa.
Seu nome é Antonio Ferari a irmã Maria trabalha na rádio Paraíso FM, da cidade.
Ele está em tratamento contra câncer de próstata e enfrenta depressão, por isso a situação é muito delicada.
Qualquer informação sobre seu paradeiro, por favor, entre em contato imediatamente:
Família de Seo Ferrari
(19) 99100-8912 (19) 98201-1947
A família agradece qualquer ajuda. Compartilhe para alcançar mais pessoas!
