Este moço, Seo Ferrari está desaparecido há pelo menos 4 dias em Nova Odessa.

Seu nome é Antonio Ferari a irmã Maria trabalha na rádio Paraíso FM, da cidade.

Ele está em tratamento contra câncer de próstata e enfrenta depressão, por isso a situação é muito delicada.



Qualquer informação sobre seu paradeiro, por favor, entre em contato imediatamente:

Família de Seo Ferrari

(19) 99100-8912(19) 98201-1947

A família agradece qualquer ajuda. Compartilhe para alcançar mais pessoas!

