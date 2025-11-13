Rodovia SP-330 teve trechos interditados e ainda motociclista em estado grave

A noite desta quarta-feira (12) teve uma série de acidentes no trecho de Sumaré da Rodovia Anhanguera (SP-330). Um pedestre acabou morrendo e um motociclista ficou gravemente ferido após a sequência de colisões no km 108 da pista norte, por volta das 19h. Ao todo, três veículos se envolveram, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária CCR AutoBAn.

Conforme os relatos, o pedestre atravessava a pista quando foi atingido por um Ford Fiesta que trafegava pela faixa 1. O motorista do carro parou alguns metros à frente, tentando prestar socorro à vítima, quando uma motocicleta que vinha logo atrás colidiu na traseira do veículo, arremessando o condutor ao solo. O motociclista oi socorrido em estado grave e levado ao HES (Hospital Estadual de Sumaré).

Em seguida, um terceiro carro, Honda City, não conseguiu frear a tempo e atropelou novamente o pedestre, que já estava caído na pista. O impacto acabou sendo fatal. A morte da vítima, ainda não identificada, foi confirmada por um médico do resgate no local. Testes do etilômetro (‘bafômetro’) realizados nos motoristas apontaram resultado negativo para consumo de álcool. O trecho da rodovia foi parcialmente interditado para os trabalhos de perícia e remoção dos veículos, sendo liberado horas depois.

Travessia perigosa

Testemunhas relataram que, apesar da existência de uma passarela próxima, é comum ver pedestres tentando atravessar o trecho a pé. Enquanto as equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária atuavam no local, outro acidente foi registrado no mesmo ponto: um ônibus da linha 664, ao mudar de faixa, atingiu a lateral de um carro.

Ninguém se feriu, mas os passageiros precisaram aguardar outro veículo para continuar a viagem. A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia, e a ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária, que agora investiga as causas e circunstâncias do acidente.