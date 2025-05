Séries e Filmes mais vistos neste começo de maio

Musa +18, Brida Nunes vaza vídeo íntimo e pagamento inusitado de jogador do Flamengo: “R$ 40 mil só pra se exibir!”

Brida Nunes, a musa das pegadinhas da RedeTV! e estrela das plataformas de conteúdo adulto, está dando o que falar — de novo! Desta vez, ela protagonizou uma situação pra lá de curiosa (e picante): vazou um vídeo explícito com um famoso jogador do Flamengo a pedido dele mesmo.

Segundo a influencer +18, o craque – conhecido nos bastidores pela fama de pegador – desembolsou nada menos que R$ 40 mil para que o vídeo fosse publicado nas redes da modelo. E vazado em grupos de WhatsApp e Telegram.

“Foi surreal! Os caras normalmente me pagam para ver vídeos quentes, inclusive com outros caras. Outros fazem propostas indecentes para gravar comigo, mas sempre no anonimato. Esse me pagou para vazar. Queria mostrar para os amigos, e para a mulherada que fica atrás dele (risos), era para se exibir mesmo. Como se tivesse caído na internet e ele fosse o pegador”, conta.

O vídeo não mostra o rosto do jogador, mas quem conhece bem o elenco rubro-negro pode acabar ligando os pontinhos: tatuagens, marquinhas e trejeitos entregam a identidade do craque. Mas Brida não confirma (nem nega) nomes.

