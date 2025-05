O Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar (192) de Americana participou, nesta quarta-feira (30), da 4ª reunião do Plano de Auxílio Mútuo (PAM), realizada nas instalações da empresa Introseg, em Hortolândia. O encontro reuniu representantes de empresas, órgãos públicos e instituições da região com foco na cooperação para ações de segurança e resposta a emergências.

As reuniões do PAM têm como objetivo fortalecer o trabalho conjunto entre setor público e privado para a prevenção e o enfrentamento de situações críticas, como incêndios, acidentes e desastres, por meio do compartilhamento de recursos humanos, materiais e tecnológicos.

“A participação ativa do nosso serviço nessas reuniões reforça o compromisso com a integração regional e a busca constante por melhorias nos protocolos de atendimento emergencial”, afirmou a coordenadora do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar de Americana, Adriana Pacheco.

A diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência de Americana, Ana Rubia, ressaltou a importância da articulação entre os setores. “Estar ao lado de instituições comprometidas com a segurança demonstra que o trabalho em rede é o caminho mais eficaz para respostas rápidas e coordenadas. O fortalecimento do PAM representa também um avanço na gestão integrada da emergência”, destacou.

Também estiveram presentes representantes do Corpo de Bombeiros de Americana, SAMU de Hortolândia, Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste e de Nova Odessa, além de empresas parceiras como Sparta, Nilit, White Martins, EMS, GoodBom, Rumo Logística, Suzano, Auster, IC Transportes e a anfitriã Introseg.