O setor de serviços financeiros motivou a maioria das reclamações recebidas pelo Procon Americana no mês de maio deste ano, com 138 registros. A unidade realizou ao todo 1.328 atendimentos no período, reforçando seu papel na defesa dos direitos do consumidor.

Entre os principais segmentos atendidos, também se destacaram reclamações relacionadas à saúde (22), produtos (17), telecomunicações (16), água, energia e gás (14), além de outros serviços e setores específicos.

No total, foram 440 ligações recebidas pelo Call Center e 888 atendimentos presenciais, além dos registros feitos pela internet.

“O Procon tem como principal missão harmonizar e equilibrar as relações entre consumidor e fornecedor. Visamos proteger a pessoa de práticas comerciais abusivas, enganosas e desleais, buscando soluções amigáveis para os problemas”, afirmou o diretor do órgão, Estevão Luis Cardoso Pavan.

O Procon Americana funciona nas dependências da Prefeitura, na Avenida Brasil, nº 85, Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Informações também podem ser obtidas pelo telefone 151.