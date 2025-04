O prefeito Claudio José Schooder (o Leitinho) anunciou nesta quinta-feira (3) a designação do novo diretor financeiro da Coden Ambiental S/A, a empresa municipal responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa. O chefe do Executivo designou interinamente para a função o funcionário de carreira da empresa Reinaldo Formaggio.

O cargo estava vago desde março, quando o ex-diretor Brauner Feliciano reassumiu a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. Com formação em Contabilidade e uma trajetória de 35 anos na Coden, Formaggio tem vasta experiência profissional e conhecimento institucional. Ele deve ter seu nome aprovado agora pelos conselhos da Companhia.

Formaggio ingressou na empresa como contínuo e, ao longo do tempo, passou por diversas áreas, acumulando funções como leiturista, escriturário, auxiliar de Departamento Pessoal, comprador e chefe do Departamento de Compras – cargo que ocupou até sua nomeação como diretor financeiro. Além disso, já atuou como presidente da Comissão de Licitações e pregoeiro, reforçando sua expertise em gestão pública.

O presidente da Coden, professor Elsio Boccaletto, celebrou a nomeação. “Congratulo-me com a decisão do prefeito Leitinho, que foi muito acertada. E também parabenizo o Reinaldo, um profissional que há décadas vem demonstrando compromisso, competência e dedicação à Coden e a Nova Odessa. Sua experiência e integridade serão fundamentais para fortalecer ainda mais a transparência e a eficiência da nossa gestão, beneficiando toda a população”, afirmou o biólogo.

História da Coden

Fundada em 1977 como Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa S/A, a empresa de economia mista tem quase a totalidade de suas ações pertencentes à Prefeitura e é responsável desde 1980 pelos serviços de Saneamento Básico (Água e Esgoto) prestados aos novaodessenses. Desde 2018, responde também pela Coleta de Resíduos Sólidos (lixo comum).

Graças à inauguração da ETA (Estação de Tratamento de Água) 2 – Santo Ângelo e à construção da rede de distribuição da região do Pós-Anhanguera pela Coden em 2023, hoje Nova Odessa atende a 100% da população com abastecimento de água de qualidade, beneficiando seus 62 mil habitantes por meio de uma rede de distribuição de 295 km. A cidade atingiu assim, na atual gestão, a universalização do abastecimento.

Atualmente, 96% da população é atendida por uma rede de esgoto com mais de 279 Km de extensão, e 100% do esgoto coletado é tratado na ETE Quilombo, inaugurada em 2012 e ampliada posteriormente, que utiliza tecnologia holandesa para o tratamento de até 130 litros de resíduos por segundo, resultando numa capacidade estimada para atender 80 mil habitantes – número superior à população de Nova Odessa. Dessa forma, a cidade tem contribuição praticamente “zero” para a poluição das bacias do Ribeirão Quilombo e do Rio Piracicaba.