Servidora de Americana tem três obras no Salão de Artes Visuais de Vinhedo

A artista plástica e servidora da Secretaria de Saúde de Americana, Fanny Deltreggia, teve três obras selecionadas para a edição 2024 do Salão de Artes Visuais (SAV) de Vinhedo, que ocorre de 8 de agosto a 13 de setembro no Centro de Exposições e Galeria de Artes “Edilson Caldeira”.

As obras escolhidas – Entre o papel e a pele: Fazenda Galvão, Fazenda Jambeiro e Fazenda Salto Grande – fazem parte de uma série na qual Fanny explora a técnica inédita de ablação sobre papel carbono. O material dialoga com as temáticas de memória e identidade presentes em sua pesquisa artística.

A edição deste ano do SAV recebeu 1.015 obras, inscritas por 424 artistas de 76 municípios em oito estados brasileiros. Dessas, 129 trabalhos foram selecionados para a mostra, representando 89 artistas. O salão é reconhecido nacionalmente e tem mais de 30 anos de história, sendo uma importante vitrine para novos e consagrados talentos das artes visuais.

Fanny vive em Americana, onde atua como encarregada de serviços no setor de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde. Graduanda em Artes Visuais, tem desenvolvido sua produção a partir de experiências pessoais e da relação com os espaços históricos da cidade. Embora branca, a artista compartilha que ser mãe de uma filha negra trouxe novas camadas de reflexão à sua pesquisa, especialmente no que diz respeito a questões sociais e raciais.

“Ver essas obras selecionadas em um salão tão reconhecido como o de Vinhedo é muito significativo para mim, não apenas como artista, mas como alguém profundamente ligada à história e à memória dos espaços retratados. A série ‘Entre o papel e a pele’ nasce do desejo de provocar sensibilidade e reflexão sobre o humano que habita e transforma esses lugares. É gratificante saber que esse olhar encontrou eco”, afirma.

O Centro de Exposições e Galeria de Artes “Edilson Caldeira” fica na Rua Monteiro de Barros, nº 101, no Centro de Vinhedo. A entrada é gratuita.

