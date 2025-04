Em assembleia realizada na última sexta-feira (28), os servidores da Câmara de Nova Odessa aprovaram, por maioria absoluta, a contraproposta apresentada pelo presidente da Casa, Oséias Jorge, à diretoria do SSPMANO (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Odessa).

Seguindo um parecer da Procuradoria Jurídica do Legislativo, as negociações haviam sido suspensas até que o Executivo informasse qual índice aplicaria no reajuste.

Uma vez que o Projeto de Lei foi protocolado, a Câmara propôs então um reajuste de 5,06% nos salários e 10% no auxílio alimentação, passando para R$ 2.171,38 por mês para cada servidor.

Oseias quer valorizar servidores

“Valorizar o servidor público é um dever. Fico feliz que chegamos em um acordo, com reajuste nos salários e 10% no auxílio alimentação. Continuo trabalhando para promover cada vez mais benefícios para todos os servidores.”, destacou o presidente da Câmara, Oséias Jorge.

Com as leis e resoluções publicadas deste ontem (01), a Câmara deve efetuar o pagamento dos dois reajustes, que terão seus efeitos retroagindo a janeiro, até a próxima sexta-feira (04). Os salários já foram creditados desde segunda-feira (31).

