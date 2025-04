Os servidores municipais de Americana podem viver uma situação atípica na próxima semana. Enquanto os funcionários da Prefeitura devem usufruir da emenda de cinco dias entre Sexta-Feira Santa, Páscoa e Tiradentes, os colaboradores da Câmara não deverão se ausentar na quinta-feira (17). O prefeito Chico Sardelli (PL) já determinou a emenda incluindo a Quinta-Feira Santa (17), Sexta-Feira Santa (18), sábado (19), domingo (20) e a segunda-feira (21).

O presidente da Câmara, Léo da Padaria (PL), disse em entrevista à imprensa local que não decretará ponto facultativo no dia 17, véspera de feriado nacional, como já determinou o prefeito. O chefe do Legislativo acredita ser exagero não trabalhar na 5ª, já que o funcionalismo não vai laborar na 6ª e 2ª-feiras.

Normalmente o Executivo e o Legislativo sempre seguem alinhados quando pertencentes ao mesmo grupo político, seja na decretação de emendas de feriados ou na concessão de reajustes salariais ao funcionalismo. Para que não haja distinção entre servidores.

Conforme o Novo Momento noticiou, os funcionários públicos municipais de Nova Odessa poderão desfrutar dos cinco dias. A publicação dos pontos facultativos e dias de feriados com folga estendida, tanto para os servidores do Executivo quanto do Legislativo, ocorreu no início do ano. E devido ao feriado de Tiradentes, a sessão dos vereadores ocorre na terça-feira, dia 22.