A Prefeitura de Americana deposita na próxima segunda-feira, dia 5, o salário dos servidores públicos municipais com reajuste de 7%. O aumento, também aplicado no adiantamento feito no dia 16 de abril, tem efeito retroativo a 1º de março de 2025.

Serão beneficiados servidores da administração direta e das autarquias, como Departamento de Água e Esgoto (DAE), Guarda Municipal de Americana (Gama), Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana (Ameriprev) e Fundação de Saúde de Americana (Fusame).

“A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi tem procurado cada vez mais valorizar os servidores municipais e um exemplo disso foi esse aumento salarial superior à inflação para o período”, diz o secretário de Administração, Eduardo Flores.

Para o reajuste de 7%, foi considerado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado entre março de 2024 e fevereiro de 2025, de 4,87%, com acréscimo de 2,13%.

O vale-alimentação também foi atualizado: subiu de R$ 910 para R$ 980. O novo valor foi creditado no último domingo (27), junto à diferença de R$ 140 paga na segunda-feira (28), em razão do efeito retroativo.

Após a aprovação da proposta junto aos servidores e do projeto de lei enviado à Câmara pelo prefeito Chico Sardelli, os reajustes foram oficializados pela Lei Municipal nº 6.933/2025, publicada no Diário Oficial do Município em 16 de abril.