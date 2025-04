Devido ao feriado de Tiradentes, comemorado nesta segunda-feira (21 de abril), a sessão ordinária da Câmara Municipal de Sumaré, que normalmente é realizada às terças-feiras, ocorrerá na próxima quarta, dia 23. O horário também foi alterado para as 11h, pois, no mesmo dia, acontece a palestra “Quando suspeitar do autismo na infância?”, como parte da programação do Abril Azul realizada no Legislativo.

O evento, que será ministrado pela Dra. Fernanda Bosshard, médica pediatra, pós-graduada em psiquiatria da infância e adolescência, será realizado às 9h, no plenário. Tanto a sessão quanto a palestra estarão ao vivo no canal da Câmara no YouTube. A população também pode acompanhar os trabalhos presencialmente, no plenário José Maria Matosinho, na Travessa Primeiro Centenário, 32, Centro.