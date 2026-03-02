A 7ª Reunião Ordinária será realizada nesta terça-feira, dia 3, com temas como enxoval a gestantes carentes e RG Animal

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realiza, nesta terça-feira (3), a partir das 14 horas, a 7ª Reunião Ordinária de 2026. Na Ordem do Dia, dois projetos de lei e três moções estão previstos para discussão e votação.

O primeiro item é o Projeto de Lei nº 176/2025, de autoria dos vereadores Alex Dantas e Gustavo Bagnoli. A proposta estabelece que mulheres gestantes em estado de vulnerabilidade econômica, que tenham realizado o pré-natal na rede municipal de saúde, tenham direito ao recebimento de um enxoval ao final do acompanhamento.

Na sequência, será analisado o Projeto de Lei nº 07/2026, de autoria do vereador Cabo Dorigon. A iniciativa institui o Sistema Municipal de Identificação Animal – RG Animal, no âmbito do município.

Moções

Ainda na Ordem do Dia, os parlamentares apreciam três moções. A primeira delas, a Moção nº 143/2026, de autoria da vereadora Esther Moraes, manifesta aplausos ao banco CEAGESP de Alimentos de Piracicaba e a Claudiceia de Lima Ferreira, pelo trabalho social desenvolvido por meio da doação e distribuição de alimentos.

Já a Moção nº 144/2026, também de Esther Moraes, registra aplausos à Rádio Luzes 80.7 FM – 1360 AM e ao sócio-fundador, o ex-prefeito José Maria de Araújo Júnior, o Zé Maria, pelos 37 anos de atuação e serviços prestados à comunidade barbarense.

Por fim, a Moção nº 145/2026, de autoria do vereador TIKINHO TK, manifesta aplauso à empreendedora Patrícia Viviani Pollesi, da Doceria Sweet Paty, de Santa Bárbara d’Oeste.

As sessões camarárias são abertas ao público a transmitidas, ao vivo, pelos canais oficiais da Câmara Municipal, pela Santa Bárbara FM (95,9MHz) e pelas redes sociais.