O filme experimental “O Povo (El Pueblo)” (Paraguai, 1969), do diretor Carlos Saquier, será exibido gratuitamente na segunda-feira (5), às 19h30, no MAC (Museu de Arte Contemporânea) Americana, localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo. A classificação indicativa é de 12 anos.

A obra cinematográfica cria uma experiência sensorial em meio às violências impostas ao povo paraguaio no período ditatorial de Stroessner. Trata-se de um dos poucos filmes feitos durante a ditadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) e talvez o mais significativo do cinema paraguaio.

A película foi rodada em comunidades rurais do Paraguai, retratando a vida comum de um povo, muito distante da visão romantizada e nacionalista promovida pelo regime ditatorial, e não foi bem recebida pelas autoridades à época do lançamento – o que levou à suspensão de suas exibições.

“A Secretaria de Cultura e Turismo é grata por esta parceria que nos permite exibir, de forma gratuita ao público americanense, obras clássicas, históricas e relevantes para a construção da sétima arte”, diz o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Pontos MIS é um programa de formação e difusão cultural e acontece em Americana por meio de parceria entre o município e o MIS – Museu da Imagem e do Som de São Paulo.