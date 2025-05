O filme “Cidade; Campo” (2024), drama nacional dirigido por Juliana Rojas e selecionado para o Festival de Berlim do mesmo ano, será exibido gratuitamente na segunda-feira (19), às 19h30, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana. A exibição integra a Sessão Pontos MIS, realizada no município em parceria entre a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS).

A obra apresenta duas histórias sobre migração entre a cidade e o campo. Na primeira parte, após o rompimento de uma barragem inundar sua terra natal, a trabalhadora rural Joana se muda para São Paulo para encontrar sua irmã Tânia, que mora com o neto Jaime. Joana luta para sobreviver na “cidade do trabalho”. Na segunda parte, Flávia se muda com Mara, sua companheira, para a fazenda que herdou do pai, falecido recentemente. A natureza obriga as duas mulheres a enfrentar frustrações e lidar com memórias e fantasmas.

O filme é uma produção de três países: Brasil, Alemanha e França e tem classificação etária para pessoas maiores de 16 anos. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

“A Sessão Pontos MIS no MAC tem público cativo e esta é mais uma oportunidade dos cinéfilos de Americana prestigiarem uma obra nacional de altíssimo nível”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.