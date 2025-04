O documentário “Xingu-Tokyo: Uma Conexão Ancestral”, dirigido por Marisa Moreira Salles, Pedro Jezler, Rafael Costa e Tomas Alvim, será exibido na segunda-feira, dia 14, pela Sessão Pontos MIS, realizada no MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana, em parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o MIS (Museu da Imagem e do Som) de São Paulo. A exibição é gratuita e acontece às 19h30. O MAC fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer), à Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

A obra propõe uma reflexão sobre a arte indígena brasileira, a partir da mostra “Bancos dos Povos Indígenas Brasileiros: Imaginação Humana e Fauna Selvagem”, ocorrida no Museu Metropolitano de Arte Teien, em Tóquio, em 2018, com os bancos da Coleção BEĨ.

Temas como ancestralidade, arte e identidade são abordados no documentário, celebrando a sofisticada cultura dos povos originários brasileiros e evidenciando a proximidade entre o mundo dos povos indígenas do Brasil e o Japão por meio de cenas da aldeia Kaupüna, Território Indígena do Xingu, que mostram a fabricação dos bancos, desde a escolha das madeiras até o acabamento.