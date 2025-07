A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, em parceria com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), promove nesta segunda-feira (14), às 19h30, a exibição do filme “Carnaval Atlântida”, no MAC Americana (Museu de Arte Contemporânea), localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL). A sessão é gratuita e a classificação é de 10 anos.

Dirigido por José Carlos Burle, o longa é um clássico da comédia musical brasileira, lançado em 1952, e traz no elenco grandes nomes como Oscarito, Grande Otelo e Eliana. A exibição integra o Programa Pontos MIS, realizado em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura e o MIS.

A obra apresenta Piro e Miro, dois malandros que tentam convencer o produtor cinematográfico Dr. Cecílio a realizar uma chanchada carnavalesca. No entanto, ele está determinado a filmar uma versão séria do mito de Helena de Tróia. Em meio a confusões, disfarces e tramas hilárias, os dois acabam envolvidos em um plano para atrapalhar um romance e descobrir segredos de um falso conde.

“‘Carnaval Atlântida’ é um clássico do cinema nacional que conduz o público à reflexão ao satirizar as convenções sociais da época. A produção tem grande elenco e merece ser vista e revista”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O CCL fica na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.