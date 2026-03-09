O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, exibe na próxima segunda-feira (9), às 19h30, o filme nacional “Hoje” (2011), dirigido por Tata Amaral. A classificação é de 12 anos, e a entrada é gratuita. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

Estrelada por Denise Fraga, a produção revela a história de uma mulher que, após receber indenização pela morte do marido durante a ditadura militar, enfrenta memórias, perdas e a necessidade de seguir em frente. “Hoje” recebeu os prêmios de Melhor Filme, Atriz, Direção, Roteiro, Fotografia e Direção de Arte no Festival de Brasília, além de ter conquistado o troféu da crítica para longa-metragem durante a 44ª edição do evento.

“O cinema nacional reúne produções dos mais diversos gêneros e, em março, as Sessões Pontos MIS promovidas no MAC destacam filmes brasileiros como uma opção gratuita de cultura e entretenimento”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Programa Pontos MIS é realizado em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura, via Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.