Setor de franquias cresce 15% no primeiro semestre e vai estar na Feira do Empreendedor 2024

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O setor de franquias registrou crescimento de 15,8% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2023, movimentando mais de R$ 121 milhões em faturamento, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Esse mercado terá um espaço na Feira do Empreendedor 2024 (FE24) e está na edição de hoje, 23 de setembro, do Sebrae-SP Notícias.

Na FE24, a Arena de Franquias terá uma programação com palestras, talk shows, pitches e rodadas de negócios e a presença de especialistas e empresários. Para falar dos detalhes do espaço, o Sebrae-SP Notícias recebe o consultor do Sebrae-SP Luciano Impastaro.

A FE24 estará dividida em seis eixos temáticos e a Arena de Franquias vai estar no denominado Comece seu negócio.

Ainda sobre franquias, a reportagem conversou com Reinaldo Rigotti, da rede de lavanderias de autosserviço Lavateria.

Na agenda de cursos e eventos, o destaque vai para o Soma, programa de credenciamento que busca empresas para prestar serviços de consultoria e atuar também com o poder público, cooperativas, associações e organizações da sociedade civil. O edital completo está em contato.sebraesp.com.br/soma.

Estão abertas as inscrições para o curso Super Vendas – Dia das Crianças. Datas das capacitações online e presenciais podem ser consultadas no site agenda.sebraesp.com.br.

Para os empreendedores e empreendedoras do setor de marmitas da região de Ribeirão Preto, estão abertas as inscrições no programa Marmitarias de sucesso. Serão cinco encontros presenciais gratuitos, de 30 de setembro a 3 de outubro. Informações pelo telefone (16) 3602-7739.

O Sebrae-SP Notícias vai ao ar a partir das 17h no canal do YouTube do Sebrae-SP. Para assistir, clique em Link

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP