Sexo aumenta a felicidade? Especialista fala sobre ato e sentimento

Sexo na cabeça- A relação sexual pode ser extremamente prazerosa e trazer vários benefícios, inclusive para saúde mental. De acordo com a terapeuta comportamental e mastercoach Elisa Ponte, uma das maiores produções de ocitocina que é o hormônio do amor e quando você faz sexo .

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“Ele é o hormônio responsável para você se manter feliz .Sexo com certeza traz felicidade porque você se sente amado , relaxado e com o tanque do amor abastecido”, explica.

A terapeuta destaca que toda vez que nos relacionamos sexualmente com alguém, ocorre a liberação de hormônios.

“A associação da ocitocina ao amor acontece pelo fato do hormônio ser liberado a partir de certos estímulos e contextos que, de alguma forma, estão relacionados à nossa afetividade. São momentos em que vivenciamos a presença do toque, do cheiro e da construção de vínculos. Não à toa, uma das situações em que há a maior liberação da ocitocina é durante as relações sexuais”, esclarece.

Elisa diz que outra reação provocada pela ocitocina é a melhora no convívio social e do humor.

“O hormônio também pode ser capaz de estimular comportamentos de socialização. Estar mais disposto a entrar em contato com as pessoas e experiências que te cercam é resultado da capacidade da ocitocina “reduzir o medo e a ansiedade e promover a melhora do humor”, ressalta.

Elisa Ponte listou as respostas do corpo à ocitocina

-Os efeitos da liberação da ocitocina no corpo por exemplo na prática sexual,o hormônio está inserido no processo que leva à ejaculação e ao orgasmo.

-Aumenta o prazer no contato íntimo (sexo)

-Acredita-se que a ocitocina aumenta a libido, agindo em conjunto com a testosterona, no homem, e a progesterona, na mulher, além de facilitar a lubrificação vaginal e o alcance do orgasmo.

“Sexo é saúde , bem estar , prazer e te traz muito felicidade . Com certeza pessoas mais ativas sexualmente são mais felizes”, concui.

Mais notícias de Moda, Casa e arquitetura