Espaço funciona todos os dias e conta com ambiente arborizado e playground

O Shopping ParkCity Sumaré acaba de inaugurar um novo espaço dedicado aos pets. É o Pet Park, um ambiente dedicado ao lazer e à diversão dos animais de estimação. Localizado próximo à Cobasi, o Pet Park funciona todos os dias e o acesso é gratuito.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, afirma que a iniciativa atende a uma demanda crescente de tutores que buscam ambientes preparados para receber seus companheiros de quatro patas. “Os pets estão cada vez mais presentes nos lares e sempre foram bem-vindos no empreendimento. Com este novo espaço, o Shopping se torna ainda mais acolhedor ao ampliar as opções de lazer para toda a família, contemplando, também, os animais de estimação, em uma área exclusiva para eles”, afirma.

O Pet Park está em um ambiente arborizado e conta com um playground com diversos brinquedos, como rampas, escorregador e arco para salto, além de um lindo painel instagramável para o registro dos momentos especiais entre os tutores e seus pets. A estrutura é perfeita para promover o bem-estar dos animais.

Convívio

Para o bom convívio de todos e a conservação do parque, os pets devem ser acompanhados pelos tutores, que devem ser maiores de 18 anos. É permitida a entrada de animais de estimação de pequeno, médio e grande porte, desde que estejam conduzidos com coleira e guia curta. Os tutores também devem portar os objetos necessários para recolher os dejetos de seus pets. Todas as normas de convivência podem ser conferidas na comunicação disponibilizada no Pet Park e no site do empreendimento.

Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré, lembra que a criação do Pet Park reforça o compromisso do empreendimento com as novas tendências de comportamento dos clientes, que valorizam a presença dos pets no dia a dia. “Com este novo espaço, o público terá mais uma opção para vivenciar experiências de lazer, sem abrir mão da companhia dos seus animais”, comenta.

Serviço:

Pet Park

Horário de funcionamento: aberto todos os dias, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 11h às 22h.

Onde: próximo à Cobasi.

Acesso gratuito.