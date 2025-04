O Shopping ParkCity Sumaré celebra o Dia das Mães e o Dia dos Namorados com a campanha Amor Sempre Presente, que vai sortear iPhones 16 e até R$ 20 mil em vales-compras. A ação especial começa nesta sexta-feira, dia 25, e segue até 15 de junho, com sorteios semanais que tornam as compras ainda mais vantajosas.

“O Dia das Mães e o Dia dos Namorados estão entre as datas mais comemoradas do ano, pois simbolizam o poder do amor e do afeto em suas diferentes formas. Mais do que premiar nossos clientes, a campanha exalta a importância da presença do amor nas diferentes relações – seja entre mães e filhos ou entre casais apaixonados”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento.

Durante o período da promoção, a cada R$ 250 em compras nas lojas participantes, os clientes poderão participar dos sorteios. Ao todo, serão sorteados 2 iPhones 16 e 4 vales-compras de R$ 5 mil, distribuídos em sorteios semanais a partir de 15 de maio.

Os cupons fiscais são cumulativos e podem ser cadastrados no ponto de trocas, localizado na loja ao lado da Lana’Ro Cosméticos, ou pelo site promocao.parkcitysumare.com.br. Compras realizadas de segunda a quinta-feira, que atingirem o valor de R$ 250, garantem números da sorte em dobro.

Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping, destaca que o empreendimento oferece um mix completo de lojas e marcas, com uma grande variedade de presentes para agradar a todos os estilos e perfis. “O Shopping ParkCity Sumaré é o local de compras perfeito para encontrar o presente ideal para cada data. E mais uma vez, abrimos a temporada de celebração ao amor com uma campanha única, que promete envolver o público nas próximas semanas”, comenta.

Serviço:

PROMOÇÃO “AMOR SEMPRE PRESENTE” DO SHOPPING PARKCITY SUMARÉ

Quando: de 25 de abril a 15 de junho.

Sorteios semanais

Pontos de trocas dos cupons: na loja ao lado da Lana’Ro Cosméticos ou pelo site promocao.parkcitysumare.com.br