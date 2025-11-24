Clientes que acumularem R$ 300,00 em compras poderão participar da promoção especial de fim de ano

Presentear é uma demonstração de carinho que começa na escolha do presente. E, para tornar este momento ainda mais especial, a campanha de Natal do Shopping ParkCity Sumaré traz ainda mais sabor a esta época mágica. Neste ano, ao realizarem suas compras, os clientes serão presenteados com um panetone exclusivo – uma forma de agradecer por celebrarem essa temporada tão memorável junto ao Shopping.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, destaca o compromisso do empreendimento em proporcionar momentos acolhedores aos visitantes. “O Natal é um período envolto de afetos e tradições, e queremos que cada cliente viva essa experiência também aqui no ParkCity. O panetone representa o carinho que temos por cada pessoa que escolhe viver seus momentos conosco. É uma forma de transformar a experiência de compra em um momento ainda mais afetivo”, afirma.

Para participar, basta acumular R$ 300,00 em compras nas lojas e quiosques participantes, cadastrar os cupons fiscais – obrigatoriamente identificados com CPF – e realizar a troca por um panetone recheado com gotas de chocolate e embalado com uma arte exclusiva do Shopping ParkCity. Limitada a uma unidade por CPF, a promoção segue até 24 de dezembro ou enquanto durarem os estoques.

As notas fiscais podem ser cadastradas na loja de autoatendimento, localizada em frente à American Shoes, ou pelo site promocao.parkcitysumare.com.br. O horário de atendimento presencial no ponto de trocas para a retirada do panetone é de segunda a sábado, das 10h às 16h e das 17h às 22h. E aos domingos e feriados, das 12h às 16h e das 17h às 20h.

O regulamento completo pode ser consultado no site: promocao.parkcitysumare.com.br

Natal

O Shopping ParkCity Sumaré já está todo decorado e iluminado para o Natal. E os clientes também já podem visitar o Papai Noel, que recebe as crianças e os pedidos em seu trono instalado no cenário principal, na Praça de Alimentação.

Lúdica e com referências circenses, a decoração deste ano traz detalhes arredondados e arabescos, tons de vermelho e dourado, globo iluminado, além de outros itens decorativos nas áreas interna e externa, como corredores, fachada, ParkCity Play e Alameda ParkCity e também, pela primeira vez, na estrutura da caixa-d´água.

“Referência como centro de compras, o Shopping ParkCity Sumaré também é o lugar perfeito para vivenciar momentos incríveis, em um ambiente especialmente preparado para receber as famílias que buscam uma experiência única de Natal”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.