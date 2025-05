O Shopping ParkCity Sumaré realizou, nesta sexta-feira (16), a entrega do primeiro prêmio sorteado na campanha Amor Sempre Presente, que celebra o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. A supervisora administrativa Luciane Cristina Gualtieri, moradora de Sumaré, ganhou um vale-compra de R$ 5 mil.

“Quando me ligaram para contar que eu tinha sido sorteada, eu nem acreditei. Fiquei muito feliz e surpresa”, contou Luciane, que já está planejando o que fará com o prêmio. Ela pretende dividir o valor com a mãe, já que as duas fizeram compras juntas, além de comprar presentes, roupas para os filhos e renovar o enxoval de casa. “É um big prêmio. Vou conseguir comprar muitas coisas”, comemorou.

“Para nós, do Shopping ParkCity Sumaré, é sempre motivo de orgulho e alegria envolver os clientes em ações e iniciativas que proporcionam experiências inesquecíveis. E a campanha Amor Sempre Presente tem esse propósito de presentear os sortudos com a possibilidade de aproveitar o melhor que o empreendimento tem a oferecer”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento.

A campanha Amor Sempre Presente começou no dia 25 de abril e segue até 15 de junho, com sorteios semanais de iPhones 16 e vales-compra.

Apuração

A apuração do primeiro sorteio foi realizada na quinta-feira (15/5), e o resultado foi baseado no concurso 5965 da Loteria Federal do dia anterior, quarta-feira (14/5). Participaram os cupons cadastrados entre os dias 25 de abril e 13 de maio.

Ainda dá tempo de participar — e com muitas chances de ganhar! A cada R$ 250 em compras nas lojas participantes, os clientes têm direito a um número da sorte para concorrer aos sorteios.

Os cupons são cumulativos e podem ser cadastrados no ponto de trocas, localizado na loja ao lado da Lana’Ro Cosméticos, ou pelo site promocao.parkcitysumare.com.br. Compras realizadas de segunda a quinta-feira, que atingirem o valor de R$ 250, garantem números da sorte em dobro.

Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping, lembra que a campanha Amor Sempre Presente reforça as iniciativas do empreendimento em realizar ações que impulsionam o Shopping ParkCity Sumaré e que estejam em sintonia com as expectativas dos clientes que buscam momentos únicos e marcantes.

Serviço:

PROMOÇÃO “AMOR SEMPRE PRESENTE” DO SHOPPING PARKCITY SUMARÉ

Quando: até 15 de junho.

Sorteios semanais

Pontos de trocas dos cupons:na loja ao lado da Lana’Ro Cosméticos ou pelo site promocao.parkcitysumare.com.br