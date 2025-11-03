Há oportunidades para diferentes funções, como vendedor, atendente, churrasqueiro, operador de caixa, limpeza e conservação, entre outras
O Shopping ParkCity Sumaré está com diversas oportunidades de trabalho para quem deseja aproveitar a temporada de fim de ano e conquistar uma vaga de emprego – fixa ou temporária. Com a proximidade da Black Friday e do Natal, muitas lojas reforçam o quadro de colaboradores para atender a demanda de clientes.
Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, explica que o empreendimento tem mais de 30 vagas disponíveis, para diferentes funções, como vendedor, atendente, churrasqueiro, operador de caixa, limpeza e conservação, entre outras. “São vagas abertas nas lojas e também para atuar na administração do empreendimento e nas empresas terceirizadas”, afirma.
Os interessados podem se candidatar diretamente nas lojas ou cadastrar o currículo no banco de dados do Shopping, pelo link https://www.parkcitysumare.com.br/oportunidade.php
“Referência como centro de compras e de lazer, o Shopping ParkCity Sumaré também tem papel de destaque na economia, com a geração de empregos. Além da demanda de fim de ano, o empreendimento segue em ritmo de crescimento, com novas lojas e operações em ampliação, o que favorece a criação de novas oportunidades”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.
Vagas disponíveis no Shopping ParkCity Sumaré
– Lana’Ro Cosméticos
Função: Vendedora
Vaga fixa
Quantidade: 1
– Mania de Churrasco
Função: Atendente
Vaga fixa
Quantidade: 4
Função: Churrasqueiro
Vaga fixa
Quantidade: 3
– Ophicina
Função: vendedor
Vaga temporária
Quantidade: 1
– McDonald’s
Função: Atendente de restaurante
Vaga fixa
Quantidade: 4
– Café Conceito
Função: Atendente barista
Vaga fixa
Quantidade: 2
– American Shoes
Função: Vendedor
Vaga para temporários e fixos
Quantidade: 2 fixos e 2 temporários
Função: Operador de caixa administrativo
Vaga temporária
Quantidade: 1
– Milky Moo
Função: Atendente/vendedor
– Vaga fixa
– Quantidade: 1
– Kings
Função: Vendedor
Vaga fixa
Quantidade: 1
– O Boticário
Função: Consultor de vendas
– Vaga fixa
– Quantidade: 1
– Shopping ParkCity Sumaré
Função: Estagiário de Engenharia/ Eletrotécnica e Edificações
Possibilidade de efetivação
Quantidade: 1
Função: Limpeza e Conservação
Vagas terceirizadas
– Grupo Cine
Função: Auxiliar de limpeza
Vaga fixa
Quantidade: 1
Função: Atendimento ao Cliente
Vaga fixa
Quantidade: 1
– L’Occitane au Brésil
Função: Operador de Caixa
Vaga temporária
Quantidade: 1
– CVC
Função: Agente de viagens/vendedor
Vaga fixa
Quantidade: 4
– Radical Vest
Função: Vendedor
Vaga fixa
Quantidade: 2