Há oportunidades para diferentes funções, como vendedor, atendente, churrasqueiro, operador de caixa, limpeza e conservação, entre outras

O Shopping ParkCity Sumaré está com diversas oportunidades de trabalho para quem deseja aproveitar a temporada de fim de ano e conquistar uma vaga de emprego – fixa ou temporária. Com a proximidade da Black Friday e do Natal, muitas lojas reforçam o quadro de colaboradores para atender a demanda de clientes.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, explica que o empreendimento tem mais de 30 vagas disponíveis, para diferentes funções, como vendedor, atendente, churrasqueiro, operador de caixa, limpeza e conservação, entre outras. “São vagas abertas nas lojas e também para atuar na administração do empreendimento e nas empresas terceirizadas”, afirma.

Os interessados podem se candidatar diretamente nas lojas ou cadastrar o currículo no banco de dados do Shopping, pelo link https://www.parkcitysumare.com.br/oportunidade.php

“Referência como centro de compras e de lazer, o Shopping ParkCity Sumaré também tem papel de destaque na economia, com a geração de empregos. Além da demanda de fim de ano, o empreendimento segue em ritmo de crescimento, com novas lojas e operações em ampliação, o que favorece a criação de novas oportunidades”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Vagas disponíveis no Shopping ParkCity Sumaré

– Lana’Ro Cosméticos

Função: Vendedora

Vaga fixa

Quantidade: 1

– Mania de Churrasco

Função: Atendente

Vaga fixa

Quantidade: 4

Função: Churrasqueiro

Vaga fixa

Quantidade: 3

– Ophicina

Função: vendedor

Vaga temporária

Quantidade: 1

– McDonald’s

Função: Atendente de restaurante

Vaga fixa

Quantidade: 4

– Café Conceito

Função: Atendente barista

Vaga fixa

Quantidade: 2

– American Shoes

Função: Vendedor

Vaga para temporários e fixos

Quantidade: 2 fixos e 2 temporários

Função: Operador de caixa administrativo

Vaga temporária

Quantidade: 1

– Milky Moo

Função: Atendente/vendedor

– Vaga fixa

– Quantidade: 1

– Kings

Função: Vendedor

Vaga fixa

Quantidade: 1

– O Boticário

Função: Consultor de vendas

– Vaga fixa

– Quantidade: 1

– Shopping ParkCity Sumaré

Função: Estagiário de Engenharia/ Eletrotécnica e Edificações

Possibilidade de efetivação

Quantidade: 1

Função: Limpeza e Conservação

Vagas terceirizadas

– Grupo Cine

Função: Auxiliar de limpeza

Vaga fixa

Quantidade: 1

Função: Atendimento ao Cliente

Vaga fixa

Quantidade: 1

– L’Occitane au Brésil

Função: Operador de Caixa

Vaga temporária

Quantidade: 1

– CVC

Função: Agente de viagens/vendedor

Vaga fixa

Quantidade: 4

– Radical Vest

Função: Vendedor

Vaga fixa

Quantidade: 2