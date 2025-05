A primeira edição deste ano do Encontro de Multicolecionismo do Shopping ParkCity Sumaré será realizada neste final de semana, dias 24 de maio, sábado, e 25 de maio, domingo. O evento é gratuito e vai reunir diversos tipos de coleções na Alameda ParkCity.

No sábado, o encontro será das 10h às 22h, e no domingo, das 14h às 20h. O público terá a oportunidade de apreciar itens raros de plastimodelismo, veículos em miniatura, action figures, pistas de Hot Wheels e muito mais.

Além de contemplar as exposições, os visitantes interessados também poderão negociar e adquirir produtos e trocar experiências e informações com os colecionadores presentes. A iniciativa é uma parceria com Hernani Conexão Diecast.

“O evento é uma mistura de nostalgia e modernidade, com uma programação divertida para entreter toda a família no final de semana”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento.

Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping, reforça que o Encontro de Multicolecionismo é um dos eventos mais aguardados pelo público e faz parte da agenda cultural de ações que o Shopping ParkCity Sumaré promove ao longo do ano para proporcionar uma programação leve e diversificada a todos os públicos.

Serviço:

ENCONTRO DE MULTICOLECIONISMO NO SHOPPING PARKCITY SUMARÉ

Quando: 24 e 25 de maio (sábado e domingo)

Horário: sábado, das 10h às 22h, e domingo das 14h às 20h.

Local: Alameda ParkCity.

Evento gratuito.