Shopping ParkCity Sumaré funciona em horário especial no feriadão

O Shopping ParkCity Sumaré vai funcionar em horário especial neste feriado de Corpus Christi, comemorado no dia 19. Confira:

Lojas e Quiosques* – 14h às 20h

Alimentação e lazer – 11h às 22h

Arraiá na Alameda ParkCity – 12h às 22h

Savegnago – 7h às 18h

Academia – 10h às 16h

Cobasi – 9h às 20h

Poupatempo – fechado.

*algumas lojas podem abrir mais cedo.

Sobre o Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços.

O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema da Rede Cineflix com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.

