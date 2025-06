O Shopping ParkCity Sumaré inaugura nesta quarta-feira, (11), o Espaço Delivery, uma área exclusiva para o estacionamento de motoboys e entregadores. O local foi criado com o objetivo de oferecer mais comodidade, agilidade e segurança aos profissionais que atuam com delivery.

A iniciativa foi realizada em parceria com a Indigo – administradora do estacionamento do empreendimento –, reforçando o compromisso conjunto em oferecer soluções eficientes e seguras para o fluxo de veículos no shopping.

Toda a estrutura do espaço foi idealizada com o intuito de garantir mais segurança, também, para os pedestres. É que o acesso ao Espaço Delivery também é feito por uma entrada exclusiva, pela Rua Ernesto Barijan, para evitar o tráfego de motocicletas nas áreas onde há circulação de pedestres e veículos de passeio.

“O mercado de delivery não para de crescer e é uma opção cada vez mais utilizada pelos consumidores do Shopping ParkCity Sumaré. Com a criação do Espaço Delivery, o empreendimento investe em qualidade, segurança e bem-estar para os motoboys, proporcionando uma área de estacionamento segura e estrategicamente localizada para agilizar a circulação dos trabalhadores”, explica a Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, Gisele Alvares.

Outra vantagem que deve beneficiar a categoria é que, com o Espaço Delivery, os motoboys poderão entrar e sair do empreendimento sem a necessidade de validar o ticket do estacionamento. Eles terão 30 minutos gratuitos para retirar as entregas.

“Os motoboys têm papel essencial para as empresas que oferecem serviços de delivery. Eles também são fundamentais para os clientes que buscam comodidade e rapidez. Com a inauguração do Espaço Delivery, o Shopping ParkCity Sumaré proporciona mais segurança e conforto aos profissionais da categoria, que passam a contar com uma área exclusiva, evitando o tráfego misto com outros veículos”, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

Espaço Delivery

Acesso: Rua Ernesto Barijan, nº 300

Permanência: 30 minutos.

Área exclusiva para motoboys e entregadores