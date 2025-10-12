Mostra reúne arte e arquitetura e pode ser visitada gratuitamente até o dia 31 de outubro

O Shopping ParkCity Sumaré abre espaço para mais uma exibição itinerante de arte. É a exposição “Casas & Curvas”, instalada em frente à loja American Shoes e que pode ser visitada até o dia 31 de outubro. O evento é gratuito e para todas as idades.

A mostra reúne fotografias de obras arquitetônicas contemporâneas, assinadas pela designer de interiores Iara Kílaris. Referência nacional em transformações de ambientes em verdadeiras obras de arte, Iara tem 25 anos de experiência e leva o conceito de uma vida mais saudável, feliz e produtiva aos seus projetos residenciais e corporativos.

“Iara tem trabalhos assinados em diversas regiões do Brasil e também no exterior. Com esta exposição, o público poderá conhecer um pouco mais do seu estilo marcante, que promove a união entre arquitetura e decoração”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Os projetos de Iara já atraíram a atenção de celebridades como o cantor César Menotti, o humorista Carlos Alberto de Nóbrega e a apresentadora Mara Maravilha.

A mostra conta com diversos painéis fotográficos com imagens de projetos de fachadas e áreas de lazer, residenciais e corporativas. O público pode visitar a mostra de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 14h às 20h.

“A exposição ‘Casas & Curvas” leva ao público arte e arquitetura e reforça o compromisso do empreendimento com a valorização da cultura e da arte acessível para todos”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

Exposição “Casas & Curvas”

Quando: até 31 de outubro.

Horário: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 14h às 20h.

Onde: em frente à loja American Shoes.

Evento gratuito e aberto para todas as idades.