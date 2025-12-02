Eventos da programação natalina começam nesta terça-feira, dia 2, e prometem encantar o público de todas as idades

Cantata, fanfarra, dança e até uma apresentação de spinning especial de Natal são algumas atrações da programação que o Shopping ParkCity Sumaré preparou para o mês de dezembro. As apresentações são gratuitas e começam nesta terça-feira, às 19h, na Alameda ParkCity, com a Cantata do Colégio Conexão.

“Com atrações diferentes, desde as tradicionais canções natalinas à performance de balé e fitdance, nossa programação traz um repertório variado e completo, para entreter, animar e contagiar o público de todas as idades”, destaca Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

As apresentações reforçam a programação especial que o Shopping ParkCity Sumaré preparou para receber as famílias neste final de ano. Com uma decoração lúdica e com referências circenses, o empreendimento está todo iluminado e com diversos espaços instagramáveis para as famílias registrarem os momentos juntos.

O Papai Noel também já está no empreendimento recebendo as crianças e seus pedidos. Além de apreciar a decoração, neste ano o público tem a chance de ganhar um panetone exclusivo de presente. Basta acumular R$ 300,00 em compras nas lojas e quiosques participantes, cadastrar os cupons fiscais – obrigatoriamente identificados com CPF – e realizar a troca por um panetone recheado com gotas de chocolate e embalado com uma arte exclusiva do Shopping ParkCity. Limitada a uma unidade por CPF, a promoção segue até 24 de dezembro ou enquanto durarem os estoques.

“O Shopping ParkCity Sumaré é referência como centro de compras e a programação especial de Natal chega para reforçar o empreendimento como lugar ideal para vivenciar e compartilhar os momentos vividos ao lado de pessoas especiais”, afirma Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping.

Programação de Natal do Shopping ParkCity Sumaré

02/12 – 19h00 | Cantata – Colégio Conexão

03/12 – 18h00 | Fanfarra – E.E. Profª Elyzabeth de Mello Rodrigues

04/12 – 19h00 | Spinning Especial de Natal – Academia Inova

05/12 – 19h00 | Cantata – Colégio Esatec

08/12 – 19h30 | Cantata – Escola Cristã de Sumaré

10/12 – 19h30 | Cantata – Colégio Almak

10/12 – 19h50 | Dança – Ballet Giovana Menuzzo

11/12 – 19h30 | Dança – Ballet Giovana Menuzzo

11/12 – 20h20 | Cantata – Mega Choir

12/12 – 19h30 | Cantata – Coral Colorindo a Mente

12/12 – 20h05 | Dança – Ballet Projeto Mulheres Somando Forças

16/12 – 19h00 | Fitdance Especial de Natal – Academia Inova

17/12 – 19h00 | Cantata – Castelinho Educação Infantil

18/12 – 19h30 | Cantata – Segunda Igreja Batista de Sumaré

19/12 – 19h00 | Cantata – Conservatório Musical Coronato

Local: Alameda ParkCity

Evento gratuito