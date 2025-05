O tão aguardado live-action de ´Lilo & Stitch´ chega às salas do Cineflix do Shopping ParkCity Sumaré nesta semana. Para proporcionar uma experiência ainda especial aos fãs da animação, o empreendimento, em parceria com o cinema, preparou uma ação gratuita: um encontro para fotos com o adorado personagem alienígena.

As sessões serão realizadas nesta sexta-feira, dia 23, das 18h30 às 20h30, e no sábado, 24, das 13h30 às 15h30, em frente ao Cineflix. O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas e por ordem de chegada. Durante os encontros, o personagem fará pequenas pausas para hidratação, garantindo uma experiência de qualidade para todos. Como os horários de encerramento são fixos, é recomendado que os visitantes cheguem com antecedência para aproveitar cada momento da atividade.

O filme `Lilo & Stitch´ é um remake da animação de sucesso de 2002 e conta a história da amizade entre uma jovem menina humana e um alienígena fugitivo que se parece com um cachorro. O carisma dos personagens e a cativante história de amizade e família conquistaram o público em todo o mundo. O lançamento do live-action é um dos mais aguardados da temporada.

“O universo `Lilo & Stitch´ extrapola os cinemas e faz sucesso também na TV e no mundo da moda, conquistando pessoas de todas as idades. O público está com grande expectativa em relação ao filme, e com estas sessões de fotos queremos ampliar ao máximo a magia desse encontro especial dos fãs com o personagem”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento.

Para quem quer levar um pouco dessa magia para casa, o Shopping ParkCity Sumaré conta com um amplo mix de lojas que oferecem produtos licenciados e inspirados no personagem. É possível encontrar opções de moda, calçados, brinquedos, papelaria e acessórios para todas as idades.

Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping, reforça que a iniciativa é mais uma ação do Shopping ParkCity Sumaré, que mergulha no clima alegre e divertido do personagem para proporcionar momentos inesquecíveis de lazer e entretenimento para as famílias.

Serviço:

Sessão de fotos com o Stitch

Quando: dias 23 e 24 de maio, sexta-feira e sábado.

Horário: na sexta-feira, das 18h30 às 20h30 e no sábado das 13h30 às 15h30.

Local: em frente ao Cineflix Cinemas.

Vagas limitadas e por ordem de chegada.

Evento gratuito.