Atração gratuita no fim de semana é aberta ao público de todas as idades

O Shopping ParkCity Sumaré recebe neste fim de semana, dias 16 e 17 de agosto, sábado e domingo, mais uma edição do Encontro de Multicolecionismo, evento gratuito que promete encantar o público com peças raras e curiosidades de diferentes coleções. A atração acontece na Alameda ParkCity e é aberta ao público de todas as idades.

No sábado, a programação é das 10h às 22h, e no domingo das 14h às 20h. Entre as atrações, estarão expostos itens de plastimodelismo, pistas de Hot Wheels icônicas, veículos em miniatura, action figures, cards e muito mais. Além de apreciar as coleções, os visitantes poderão negociar, adquirir peças e trocar experiências com colecionadores apaixonados pelo hobby.

Realizado em parceria com Hernani Conexão Diecast, o encontro mistura nostalgia e modernidade, oferecendo uma experiência divertida para toda a família. “O evento é um mergulho no universo do multicolecionismo, reunindo histórias e detalhes que despertam a curiosidade até mesmo de quem não é colecionador”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré, destaca que o Encontro de Multicolecionismo é uma das atrações de destaque no calendário do empreendimento. “A iniciativa faz parte da nossa agenda cultural, que tem o propósito de promover atrações que unem entretenimento e lazer, criando momentos únicos para os visitantes”, comenta.

Serviço:

Encontro de Multicolecionismo do Shopping ParkCity Sumaré

Quando: 16 e 17 de agosto, sábado e domingo.

Horário: sábado das 10h às 22h e no domingo das 12h às 20h.

Onde: Alameda ParkCity.

Evento gratuito.