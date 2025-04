Simone Mendes única mulher no top 10 Brasil

Simone Mendes segue mostrando por que é um dos nomes mais fortes do sertanejo atual. A artista é a única mulher presente no top 3 das principais plataformas de música no Brasil, um feito que reforça seu protagonismo no cenário nacional. O destaque é impulsionado pelos hits “Me Ame ou Me Largue” e “Saudade Proibida”, que vêm dominando as playlists e conquistando o público.

Lançada como a primeira faixa do álbum Contando Sua História Vol. 2, “Me Ame ou Me Largue” atingiu o 3º lugar nas plataformas. Já “Saudade Proibida” ocupa a 25ª posição, com excelente desempenho também nas redes sociais: a faixa já foi utilizada em 22,3 mil vídeos no TikTok e aparece em cerca de mil criações com a música nos Reels do Instagram.

Simone Mendes mostra que talento, carisma e estratégia

caminham juntos em sua trajetória. Dominando as paradas, encantando plateias e quebrando barreiras internacionais, ela reafirma seu lugar de destaque e promete seguir surpreendendo em 2025.

“O novo fenômeno do pagode”: Yan é recebido no palco do Numanice em grande estilo em Niterói

”O novo fenômeno do pagode” foi assim que Yan foi anunciado no palco do Numanice em Niterói, no Rio de Janeiro, neste domingo, 13. O carioca mexeu com o coração do público, principalmente da mãe de Ludmilla com o medley “Marra de Durão/ Instinto/ É Natural/Dorme Com Deus”.

“Marra de durão” é a canção tema de Silvana com o esposo Renato Araújo. O público também pode cantar em coro o recente sucesso de Yan “Vou desligar”, destaque nas plataformas de áudio e redes sociais.

Yan chama atenção com sucesso nacional espontâneo na música “Fica com Deus”, principalmente nas redes sociais e Top 50 virais. A nova voz do pagode deu os primeiros passos no gênero em 2020, quatro anos depois assinou com a Warner Music Brasil e foi indicado ao Prêmio Multishow, na categoria Brasil.

