Simples Cannabis anuncia parceria com USA Hemp

A Simples Cannabis, empresa especializada em tratamento médico com cannabis e que auxilia na importação dos melhores medicamentos junto à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em evento neste mês, anunciou a parceria com a USA Hemp, marca criada por uma família de brasileiros nos Estados Unidos e que produz medicamentos à base de cannabis no estado do Óregon, Estados Unidos.

A parceria, anunciada em evento realizado no espaço de convivência da Simples Cannabis, em São Paulo, foi não apenas um marco para a indústria médica de cannabis brasileira, mas também um momento de celebração e colaboração entre empresas que compartilham uma visão em comum, sendo as pioneiras neste segmento no Brasil. Na ocasião, a marca de moda feminina com peças feitas de cânhamo, a Kaule Hemp, que também é da família Mendes, foi lançada para o mercado brasileiro com desfile de peças exclusivas.

A USA Hemp é uma das 50 primeiras empresas do estado de Oregon a obter licença para produzir cannabis e a se tornar uma das pioneiras no mercado dos Estados Unidos. Fundada por uma família brasileira, a companhia trará mais medicamentos ao catálogo da Simples Cannabis, promovendo novas opções aos pacientes em seus tratamentos. “A colaboração entre a Simples Cannabis e a USA Hemp surge da busca pela excelência na indústria da cannabis no Brasil. Celebrá-la com um evento incrível e que trouxe ao público o melhor da moda sustentável com as peças femininas de cânhamo da Kaule foi único. Reconhecemos a importância de colaborações que ampliam fronteiras e impulsionam avanços no mercado canábico do Brasil, e a USA Hemp, referência na produção de medicamentos nos Estados Unidos, traz produtos de qualidade que comprovam o nosso compromisso em oferecer o melhor custo-benefício aos nossos pacientes”, comenta André Bocchi, sócio fundador e CEO da Simples Cannabis.

O amplo catálogo de medicamentos da Simples Cannabis incluirá os produtos de cannabis medicinal da USA Hemp. Este acréscimo ao portfólio reflete o compromisso contínuo da Simples Cannabis em oferecer opções abrangentes e inovadoras para atender às necessidades de saúde e bem-estar de seus clientes, proporcionando acesso a soluções em cannabis de qualidade aos pacientes com preço justo.

Kaule Hemp mostra que a cannabis também atinge a moda

O evento também contou o lançamento da nova coleção de cânhamo da Kaule Hemp. Fundada por Corina Silva, CEO da USA Hemp Brasil, e pela médica Amanda Medeiros Dias, a Kaule Hemp traz inovação no setor de moda sustentável utilizando o cânhamo como matéria-prima principal de suas peças, roupas elegantes e modernas, além de promover práticas ambientais responsáveis em toda a sua cadeia de produção. Ao priorizar a moda sustentável, a Kaule Hemp visa inspirar uma mudança positiva no cenário da moda nacional, incentivando consumidores a fazerem escolhas conscientes e a abraçarem um estilo de vida mais eco-friendly.

Vislumbrando a expansão do mercado canábico no Brasil de maneira abrangente, não se limitando apenas aos medicamentos, a ação da Simples Cannabis com a Kaule Hemp reflete a exploração de setores como a moda sustentável. Ao apoiar este universo, a empresa busca não apenas diversificar sua atuação, mas também desmistificar estigmas associados à cannabis, promovendo uma abordagem ecológica e inclusiva. “É uma das missões da Simples evidenciar e apoiar o constante crescimento do mercado canábico no Brasil, não só na medicina, mas em diferentes áreas”, complementa Leon Maas, sócio fundador da Simples Cannabis.

“Acreditamos que o consumidor brasileiro, cada vez mais ligado às tendências sustentáveis, receberá positivamente as peças produzidas com cânhamo como as da Kaule, dada a natureza eco-friendly desta fibra. Esperamos um aumento no consumo de roupas fabricadas com o material à medida que a sustentabilidade se consolida como um valor para os consumidores”, comenta Corina Silva, sócia da Kaule Hemp e CEO da USA Hemp. Ela também destaca a escolha do espaço da Simples Cannabis para o evento, agregando valor significativo às marcas envolvidas e reunindo entusiastas da cannabis, consumidores interessados em produtos inovadores e profissionais do setor na celebração.

Sobre a Simples Cannabis

Com a missão de viabilizar tratamentos com os melhores produtos à base de cannabis, a Simples Cannabis foi fundada em 2022 por André Bocchi e Leon Maas. O foco da empresa, com modelo de negócio inovador e único no país, é auxiliar e facilitar a importação de medicamentos canábicos junto à ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que conta também com um espaço de convivência e consultórios para telemedicina, em São Paulo. Acesse simplescannabis.com.br para saber mais sobre a missão e serviços oferecidos pela Simples Cannabis.

