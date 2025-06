Sindicato quer correção salarial de 10%

Após assembleia de trabalhadores de contabilidade e assessoramento aprovarem a pauta de reivindicações, o SEAAC de Americana e Região finaliza o documento para protocolar no sindicato patronal (Sescon). A data-base da categoria é 1º de agosto e o SEAAC, em negociação conjunta com a FEAAC (Federação) levará a proposta de reajuste salarial de 8% e mais 2% de aumento real, totalizando 10% de correção salarial.

“A assembleia é um momento importante, pois é nela que o trabalhador aprova ou não a pauta que elaboramos. A correção salarial de 10% é justa neste momento e restabelece um pouco do poder de compra dos trabalhadores, pois historicamente os índices inflacionários oficiais não representam o aumento do custo de vida das famílias”, analisou a presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.

O SEAAC representa 11 categorias profissionais distribuídas em 29 cidades da região, incluindo Americana, Hortolândia, Sumaré, Santa Bárbara D’ Oeste, Limeira e Piracicaba. Dentre as categorias abrangidas pelo Sindicato a maior e mais representativa em número de trabalhadores é a de Contabilidade e Assessoramento, onde aproximadamente 80% das empregadas são mulheres.

