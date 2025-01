Sinner leva o Australian Open 2025

O italiano Jannik Sinner venceu o alemão Sacha Zverev por 3 a 0 e conquistou seu 30 Major (Grand Slam).

Ele é o atual número 1 do mundo no ranking da ATP. Era campeão antes de dois Grand Slams: Australian open 2024 e US open 2024.

Sinner tornou-se o primeiro italiano a alcançar o número 1

do mundo no ranking de simples da ATP em 10 de junho de 2024 [2]

Além dos títulos de majors na Austrália e no EUA, destacam-se também seus quatro títulos de Masters 1000: 1 em Toronto Open no ano de 2023, outro em Miami Open no ano de 2024, além de Cincinnati Open, também em 2024, e por último o Shanghai Open de 2024.

