Com o tema “Segurança é Atitude”, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, envolveu 560 colaboradores em 15 atividades voltadas à saúde, segurança e bem-estar no ambiente hospitalar. A programação aconteceu ao longo da última semana, com palestras, oficinas, dinâmicas de grupo, ginástica laboral, sorteios e momentos de integração.

Organizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), a SIPAT deste ano abordou temas como saúde mental, ergonomia, primeiros socorros, prevenção de acidentes e qualidade de vida no trabalho.

“A SIPAT vai além de uma obrigação legal, é um momento para refletirmos sobre nosso papel na prevenção de acidentes e na promoção da saúde no ambiente de trabalho. Ver o envolvimento dos profissionais foi extremamente gratificante”, afirmou o presidente da CIPA, Marcelo Amaro.

Mobiliza

A mobilização da equipe foi destacada também pela direção da unidade. “A participação de mais de 500 colaboradores demonstra que estamos no caminho certo. Cuidar de quem cuida é fundamental, e a SIPAT reafirma nosso compromisso com cada profissional que atua no HM”, disse o diretor do Hospital Municipal, Ruy Santos.

A iniciativa reforça o papel da prevenção como pilar da segurança no ambiente hospitalar. Para a Secretaria de Saúde, o evento reflete um compromisso com a valorização dos trabalhadores.

“A SIPAT é um marco em nossos esforços para garantir um ambiente de trabalho seguro, o que reflete diretamente na qualidade do atendimento que oferecemos aos nossos pacientes. Estamos investindo na segurança dos nossos colaboradores, pois sabemos que um profissional bem cuidado pode fazer a diferença na vida do paciente”, completou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.