A tecnologia a serviço da segurança pública mostrou mais uma vez sua eficiência em Sumaré. Na tarde desta quarta-feira (5), um homem com mandado de prisão em aberto foi detido pela Polícia Municipal, após ser identificado pelo sistema de monitoramento inteligente Smart Suma, instalado na região central da cidade.

O suspeito foi localizado enquanto transitava pela Rua Justino França, no Centro. O sistema de vigilância, que realiza leitura facial e monitoramento em tempo real, reconheceu o indivíduo e emitiu alerta imediato às equipes operacionais. A Policia Municipal foi acionada e realizou a abordagem, confirmando a identidade do suspeito. Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permanece à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Segurança, Jeverson Eclair Soares, destacou a importância da tecnologia na ampliação da capacidade de resposta da segurança pública. “O Smart Suma tem se mostrado um aliado fundamental no combate à criminalidade. O sistema nos permite agir de forma rápida e precisa, garantindo mais eficiência e proteção para a população”.

O prefeito Henrique do Paraíso também ressaltou o investimento contínuo da administração municipal em inovação e segurança. “Essa é mais uma demonstração de que tecnologia e gestão podem caminhar juntas. Estamos modernizando a segurança pública com responsabilidade e estratégia, tornando Sumaré uma cidade mais segura para todos”.

O que é o Smart Suma

O Smart Suma é um sistema de monitoramento inteligente implantado pela Prefeitura de Sumaré, que integra câmeras com leitura facial e de placas veiculares, conectadas a uma central de controle da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

A tecnologia permite o cruzamento automático de dados com bancos de informações policiais, identificando veículos roubados, suspeitos procurados pela Justiça e ocorrências em andamento. Além de ampliar o alcance da vigilância urbana, o sistema contribui para a prevenção e elucidação de crimes, reforçando o compromisso da Prefeitura com a segurança e a modernização dos serviços públicos.