Novo site da Prefeitura completa um ano e acessos via celular alcançam 59%

O novo site da Prefeitura de Americana – www.americana.sp.gov.br – completa um ano de lançamento nesta quarta-feira (17) e tem ampliado cada vez mais o número de acessos via celular. De acordo com levantamento da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação, 59% dos acessos foram realizados por meio de dispositivos móveis desde que o portal recebeu as melhorias e novas tecnologias.

Os dados são diferentes dos registrados antes do lançamento do novo site, quando as seções eram 56% via computador e 44% por meio do celular. Após a reformulação, estes números passaram a 41% e 59%, respectivamente.

“As estatísticas mostram que o nosso objetivo de democratizar o acesso da população aos serviços municipais está sendo cumprido, conforme pedido do prefeito Chico Sardelli. O celular é uma ferramenta que faz parte do dia a dia das pessoas e temos que nos adaptar a essa realidade, a fim de facilitar a vida dos cidadãos e levar informação de qualidade a todos. Parabenizo toda a equipe da secretaria pelo trabalho executado”, destacou o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão.

Lançado em 17 de abril de 2023, o novo site foi desenvolvido totalmente por servidores, sem custos adicionais para o município, e é completamente responsivo, o que permite sua visualização em todo tipo de tela e dispositivo, como celulares, tablets, notebooks e smart TVs. A mudança melhorou a experiência do usuário, já que o carregamento das páginas ficou otimizado para abertura em dispositivos móveis.

As páginas foram reestruturadas e receberam novas informações, o mecanismo de busca foi e continua sendo incrementado, novas ferramentas foram implementadas e houve otimização no tempo de atualização e manutenção do site, desenvolvido em um trabalho de aproximadamente um ano.

O portal ficou mais moderno e interativo, com visual mais limpo e que valoriza as notícias, imagens, fotos e os serviços que facilitam a vida dos americanenses. A segurança das informações ganhou um reforço extra com a hospedagem do site em um serviço líder de mercado, que garante mais segurança contra invasões e resposta rápida em caso de necessidade.

Mais de 1,7 milhão de acessos

O levantamento da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação apontou também que o site da Prefeitura registrou mais de 1,7 milhão de acessos desde abril do ano passado, o que corresponde a uma média de aproximadamente 142 mil seções por mês.

Os serviços mais utilizados foram:

1. Vagas de emprego PAT

2. Editais de Contratação

3. IPTU

4. Página de Serviços

5. Concursos