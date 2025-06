Situação (Chapa1) vence eleição do SSPMA

A situação venceu a eleição do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana. Foram 3 dias de votação e a Chapa 1 foi eleita com 68% dos votos. Segundo o comando do sindicato, o “Pleito foi marcado por lisura, transparência e democracia.”

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A nova presidente será a professora Patrícia Cavichiolli. Patrícia se torna a primeira mulher a assumir a presidência da entidade na história.

Situação x Oposição

Enquanto a situação tinha nomes históricos do sindicato, a oposição trazia mais nomes do PSol e PSB e tinha como candidato a presidente Mariano Teixeira Filho (Chapa 2 – Voz Ativa).

Abaixo trecho da nota oficial do sindicato.

A nova diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana (SSPMA) – gestão 2026/2030 foi escolhida. Após três dias de coleta de votos, em 23, 24 e 25 de junho, 68% dos associados votantes decidiram que a Chapa 1 (Trabalho e Experiência para Você), encabeçada por Patrícia Oliva Cavicchioli, ficará à frente da entidade.

O resultado, incontestável, reflete a opção do funcionalismo e marca um pleito marcado pela absoluta lisura e engajamento. A nova diretoria assume com legitimidade o desafio de representar com vigor os anseios da base.

Leia + sobre política regional