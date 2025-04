Uma situação, no mínimo, inusitada aconteceu durante o programa Além da Notícia desta terça-feira (8). Enquanto opinava sobre um caso de cota racial, a comentarista Júlia Lucy questionou a cor do repórter Felipe Reis e duvidou da resposta do jornalista. Tudo aconteceu ao vivo no programa que é comandado por Paulo Mathias (Ex Jovem Pan e SBT).

“Teve uma professora negra que foi afastada da Universidade Federal da Bahia para dar lugar a uma candidata branca. A discussão vai girar em torno se as quotas raciais são eficazes. E aí, Juju?”, questionou Paulo Mathias, após dar a notícia.

Foi então que Lucy se voltou para o repórter Felipe Reis, que é claramente branco, e questionou: “Você é preto ou branco?”. Visivelmente constrangido, o jornalista foi enfático: “Eu sou branco. Me auto-identifico branco”.

Seguiu a situação