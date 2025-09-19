Dois vereadores de Americana se aventuraram a andar de skate esta semana. Enquanto Gualter Amado (PDT) gravou um vídeo ‘tirando onda’ de skatista, e apresentando até boas habilidades, pra ironizar a falta de água em vários pontos da cidade, Juninho Dias (PSD) acabou se acidentando enquanto filmava pra divulgar um evento. Inclusive Jr Dias foi levado até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dona Rosa depois de cair e bater forte o joelho esquerdo no cimento da pista.

Água

Oposição ao governo do prefeito Chico Sardelli (PL), Gualter produziu material para criticar a constante falta d’água no município. “Gualter, eu não sabia que você sabia (sic) andar de skate”, pergunta uma voz, no vídeo de Gualter. “Nóis é gueto”, responde o vereador, fazendo manobras na pista. Em seguida, a pessoa fala ao parlamentar: “Para um pouquinho. Vamos beber uma água”. No que responde o vereador: “Água? E você acha que aqui vai ter água?, indaga”. “Não tem na cidade inteira”, completa.

Evento

Por sua vez, Jr Dias gravando vídeo no Jardim da Paz de campeonato de skate previsto para o dia 21. “Uma das manobras deu errado e caí feio”, resumiu o vereador, cuja assessoria pediu ajuda do colega Gutão do Lanche (Agir). Em entrevista à imprensa, Jr Dias disse que “não tem do que reclamar” do atendimento na rede municipal de Saúde. “Eu e minha família passa (sic) pela rede municipal desde sempre”, acrescenta. “Mesmo eu tendo convênio não deixo de ir na UPA do Zanaga e no Hospital Municipal”, finaliza.