A Microsoft confirmou que o Skype iniciará seu processo de encerramento em maio de 2025, marcando o fim de uma era para a plataforma que revolucionou a comunicação global.

Ascensão e o legado do Skype

Lançado em 2003, o Skype foi o primeiro serviço VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet) amplamente adotado, permitindo que os usuários fizessem chamadas de voz e vídeo gratuitas. Rapidamente se tornou a plataforma de referência para comunicação internacional, especialmente para familiares, amigos e profissionais.

Em seu auge, o Skype tinha mais de 600 milhões de usuários, oferecendo uma combinação de chamadas de voz, bate-papos por vídeo e serviços de mensagens. A Microsoft adquiriu o serviço em 2011 por US$ 8,5 bilhões, o que levou a uma maior integração com produtos como Outlook e Xbox. No entanto, essa parceria não impediu o declínio gradual do Skype, à medida que concorrentes como Zoom, Teams e Google Meet ganharam força.

Por que o Skype está sendo desativado

A decisão de desativar é motivada pela diminuição do uso global, pela crescente popularidade do Microsoft Teams e pela alocação de recursos entre os dois serviços. O Teams, originalmente projetado para uso corporativo, gradualmente ultrapassou o Sky em termos de recursos e relevância, especialmente com o trabalho remoto se tornando mais comum.

O que os usuários podem esperar

Veja o que os usuários devem se preparar com o encerramento do serviço:

* Históricos de bate-papo e contatos: os usuários podem exportar históricos de bate-papo por meio da ferramenta da Microsoft.

