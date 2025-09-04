O sistema de monitoramento inteligente de Sumaré, o Smart Suma, voltou a mostrar resultados práticos na área da segurança pública. Nesta quarta-feira (3), a tecnologia de reconhecimento facial identificou um foragido da Justiça, que foi localizado e detido pelas equipes da Polícia Municipal.

A ocorrência teve início quando a Cecom (Central de Monitoramento) emitiu um alerta após a identificação facial do suspeito. De imediato, as equipes da Ronda Municipal se deslocaram até o local indicado, onde realizaram a abordagem. O homem, morador de Campinas, foi conduzido ao Plantão Policial e está à disposição da Justiça.

Tecnologia

O secretário de Segurança e comandante da Polícia Municipal, Jeverson Eclair Soares, destacou a importância do investimento em tecnologia. “O Smart Suma tem sido fundamental para ampliar nossa capacidade de resposta. Esse caso mostra como a integração entre monitoramento inteligente e ação rápida da nossa corporação gera resultados concretos para a segurança da população”.

Já o prefeito Henrique do Paraíso reforçou que a tecnologia é uma aliada estratégica da gestão. “Estamos colhendo os frutos de um projeto que veio para transformar a forma como cuidamos da segurança em Sumaré. O Smart Suma não é apenas uma ferramenta, é um avanço que traz mais proteção e tranquilidade para os moradores.”