Recentemente a série Adolescência chamou atenção de muitos brasileiros e provocou várias reflexões de diversos pontos de vista, precipuamente pelo tempo que crianças e adolescentes passam no mundo virtual à revelia dos pais, não fizeram o upgrade do bom e velho conselho “não aceite nada de estranhos filhos, existem pessoas má nesse mundo”.

Aliás, se pararmos para pensar, todos os perigos que amedrontavam pais no passado foram “hypados” (escalonados, para os mais tradicionais) no nível hard (difícil). O bullying que está estritamente relacionado aos crimes de ódio da internet, é um fato antigo, conhecido por todas as crianças que frequentaram a escola uma vez na vida, faz um bom tempo inclusive que é lei e o Judiciário também conhece esse tema e discute meios alternativos para solução dos problemas, porque os meios clássicos falharam invariavelmente.

Pais e adolescência

Aqui em casa, como pais de crianças que usam a internet obviamente que as preocupações quanto ao seu uso abusivo, como crianças que podem ser tanto agressores quanto vítimas (o que aliás é o que acredito que foi a grande sacada da série, ela nos coloca na situação desconfortável de pais dos agressores e não de vítima, porque esses nem aparecem na série, obviamente de propósito).

O que vai adiantar então? Proibir o uso da internet? Acho bem pouco eficaz, até porquê, já vimos que é no ambiente da vida real que a reação ao processo de bullying e violência começam, ignorar essa questão e que nossos filhos são potenciais vítimas e causadores de algum sofrimento é apertar o play pro jogo começar. Mas, por onde começar então? Marshall Rosenberg, o “pai” da comunicação não violenta disse “Toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida”, eu que só tenho diploma de mãe para lidar com isso diria para os começarmos por aí.

Awdrey Kokol é mestre em direito e advogada atuante na área de familia e violencia contra a mulher

